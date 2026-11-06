Augusta, il sindaco Di Mare annuncia investimenti per oltre 3 milioni: riflettori su scuole, manutenzione e ambiente

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AUGUSTA – Oltre tre milioni di euro destinati all’edilizia scolastica, alla pubblica illuminazione, alla manutenzione del cimitero comunale e alla valorizzazione degli spazi verdi. L’amministrazione comunale di Augusta, guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, ha approvato una serie di delibere di Giunta pensate per migliorare i servizi della città e valorizzare il patrimonio pubblico.

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Il risultato di maggior rilievo sul piano economico riguarda la riqualificazione energetica degli edifici scolastici e comunali. Attraverso il canale del Conto Termico 3.0, il Comune ha ottenuto l’accoglimento con prenotazione di incentivi per quasi 2,5 milioni di euro erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Manutenzioni urbane ed Ecoparco a Monte Tauro

Tra i provvedimenti approvati dall’esecutivo cittadino figurano interventi diretti sul decoro e sulle infrastrutture urbane:

Pubblica illuminazione : Approvato il progetto per il secondo accordo quadro sulla manutenzione della rete con uno stanziamento di circa 140 mila euro .

: Approvato il progetto per il secondo accordo quadro sulla manutenzione della rete con uno stanziamento di circa . Cimitero comunale : Destinati ulteriori 140 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria all’interno della struttura cimiteriale.

: Destinati ulteriori per interventi di manutenzione straordinaria all’interno della struttura cimiteriale. Ecoparco di via Barone Zuppello: Presentato un progetto da oltre 272 mila euro (da finanziare tramite PR FESR Sicilia 2021-2027) per il quartiere Monte Tauro. Previsto il potenziamento delle aree verdi con la piantumazione di nuovi ulivi, palme nane e piante aromatiche per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Cultura e programmazione: la terza edizione di “Casa Biblioteca”

Accanto ai lavori strutturali, l’amministrazione ha dato il via libera al programma della terza edizione di “Casa Biblioteca”, rassegna di iniziative culturali e artistiche che accompagnerà la cittadinanza da novembre 2026 fino al mese di maggio 2027.

«Continuiamo a lavorare con una visione chiara: migliorare i servizi e rendere Augusta più efficiente e sostenibile – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare –. Non esistono interventi di serie A e di serie B. Una città cresce quando realizza grandi opere ma anche quando garantisce attenzione alle necessità quotidiane dei cittadini. Il nostro impegno è trasformare le opportunità di finanziamento in risultati concreti per le future generazioni».

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