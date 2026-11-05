A’ la grève comme à la guerre

Read this article in English→

A’ la guerre comme à la guerre sottolinea un’antica frase provinciale francese («alla guerra come alla guerra»), con cui si vuole genericamente significare che ogni situazione va accettata per ciò che essa è, e che bisogna contentarsi delle risorse che sono offerte dalle circostanze.

Pubblicità

E’ sceso in piazza in Francia oltre un milione di persone per uno sciopero generale contro il carovita e per l’aumento dei salari. La giornata è stata indetta dai sindacati del settore pubblico e privato con l’adesione di studenti, ma anche di “gilet gialli” e di agricoltori. La frase potrebbe diventare La Grève comme à la grève , ossia «allo sciopero come allo sciopero», ma la presenza dei soliti facinorosi indica che si è partiti con uno sciopero e si è finiti in una guerra.

La giornata, è stata segnata da circa 260 cortei su tutto il territorio nazionale e da pesanti disagi ai trasporti pubblici. Vi sono state le consuete cifre contrastanti sull’affluenza: 1,6 milioni di partecipanti secondo la CGT (di cui 350.000 a Parigi) e circa 600.000 secondo il Ministero dell’Interno, confermandosi comunque come la mobilitazione più imponente dell’autunno.

Per gestire l’ordine pubblico sono stati schierati circa 70.000 tra poliziotti e gendarmi.

La protesta ha registrato un’ampia partecipazione anche nel mondo dell’istruzione, con circa il 16% degli insegnanti in sciopero e centinaia di istituti superiori e università interessati da blocchi o disagi.

Parallelamente ai cortei non sono mancati gravi episodi di violenza e vandalismo: a Tournefeuille (Tolosa) un incendio doloso appiccato con fuochi d’artificio ha devastato parte di un liceo, mentre a Lille l’incendio di alcuni cassonetti ha causato una fuga di gas e la conseguente evacuazione dell’area.

Scontri, lanci di petardi e tensioni con le forze dell’ordine si sono verificati anche a Parigi, Rennes, Lione e Nantes, affiancati da un episodio di accoltellamento tra giovani davanti a un istituto a La Courneuve.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale