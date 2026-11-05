Che pizza l’ananas

In Australia, il cuoco italiano Davide Tamburella è stato licenziato dal ristorante “La Costa” di Brisbane a seguito di ripetuti contrasti con la direzione. Il casus belli principale è stato il suo netto rifiuto di preparare una pizza con prosciutto e ananas per alcuni clienti, richiesta da lui considerata un vero e proprio “insulto alla propria cultura”.

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Lo chef si era già opposto all’uso dell’ananas per ben tre volte, negli ultimi quattro anni. Dopo il licenziamento, avvenuto a maggio, Tamburella si è rivolto alla Fair Work Commission australiana contestando il provvedimento. La commissione ha riconosciuto le motivazioni culturali del cuoco, ma ha respinto il ricorso per licenziamento illegittimo poiché presentato oltre i termini di tempo consentiti.

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