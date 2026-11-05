Condanna all’ergastolo per il duplice omicidio di Villa Pamphili

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La Corte d’Assise di Roma ha emesso la sentenza di condanna all’ergastolo, con isolamento diurno per tre anni, nei confronti del cittadino americano Francis Kaufmann, ritenuto responsabile dell’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlioletta Andromeda. I corpi delle vittime erano stati ritrovati senza vita il 7 giugno dello scorso anno all’interno di Villa Pamphili a Roma, mentre l’uomo era successivamente fuggito in Grecia prima di essere rintracciato.

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All’imputato la Procura ha contestato il duplice omicidio aggravato da futili e abietti motivi, minorata difesa, relazione affettiva e discendenza, oltre all’accusa di occultamento di cadavere.

Le fasi del processo e la valutazione psichiatrica

Il procedimento giudiziario aveva subito una temporanea sospensione a maggio, quando la Corte aveva disposto un percorso farmacologico per l’imputato. Dopo poco più di un mese, le condizioni psicofisiche erano state ritenute compatibili con la detenzione carceraria e il processo era ripreso. A ottobre, i giudici avevano inoltre respinto l’ultima richiesta della difesa volta a ottenere una nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere.

Durante la requisitoria, il pubblico ministero ha tracciato un profilo netto dell’imputato: «Kaufmann è freddo, lucido, manipolatore, narcisista patologico, ma non è incapace di intendere e volere. Ha una forte e spiccata personalità ma è un impostore». La pubblica accusa ha inoltre evidenziato come l’uomo fosse riuscito a ingannare persino gli agenti intervenuti in precedenza, quando era stato fermato ubriaco in strada insieme alla bambina, aggiungendo che, se i controlli fossero stati più approfonditi, probabilmente la piccola oggi sarebbe ancora viva.

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