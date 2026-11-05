Inchiesta Nexus: sospeso l’ingegnere Dell’Aira

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Il Gip del Tribunale, Antonella Coniglio, ha sciolto la riserva disponendo la sospensione per dodici mesi dall’esercizio delle funzioni per Michele Dell’Aira, ingegnere tecnico del Comune capoluogo, coinvolto nell’inchiesta della Procura europea denominata “Nexus”.

Il provvedimento arriva al termine dell’interrogatorio preventivo al quale il professionista si è sottoposto nei giorni scorsi, fornendo la propria versione dei fatti e rispondendo alle contestazioni per oltre tre ore. Al termine dell’esame, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare anche nei suoi confronti la misura cautelare interdittiva, accogliendo la richiesta avanzata dagli inquirenti.

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Dell’Aira è accusato di corruzione nell’ambito dell’indagine che ha acceso i riflettori sull’affidamento dei lavori per l’ampliamento dell’ostello di Cassibile, struttura destinata all’accoglienza dei lavoratori stagionali.

Secondo l’ipotesi investigativa della Procura europea, l’ingegnere avrebbe contribuito ad agevolare l’affidamento dell’appalto a una ditta riconducibile alla famiglia Boscarino. Una vicenda che si inserisce nel più ampio quadro dell’operazione Nexus, concentrata su presunte irregolarità nella gestione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici.

La sospensione per dodici mesi impedirà dunque a Dell’Aira di svolgere le proprie funzioni presso l’amministrazione comunale per il periodo stabilito dal provvedimento.

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