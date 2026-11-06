Norman nuovo coach di Sinner

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Jannik Sinner e Darren Cahill si separano: dopo cinque anni di straordinari successi condivisi, tra cui cinque titoli del Grande Slam e la vetta del ranking mondiale, la loro collaborazione si concluderà alla fine del 2026. Al fianco di Simone Vagnozzi arriverà l’ex numero 2 del mondo Magnus Norman.

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Sinner ha espresso profonda gratitudine per la crescita umana e professionale vissuta insieme, mentre Cahill ha salutato con orgoglio la straordinaria avventura vissuta con il campione azzurro.

La carriera di Magnus Norman rappresenta una delle pagine più solide e competitive del tennis svedese a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila.

Caratterizzato da un gioco da fondo campo potente e versatile, capace di esprimersi al meglio sia su terra battuta che su cemento, Norman debuttò nel circuito ATP a Stoccolma nel 1992 ad appena 16 anni, per poi imporsi stabilmente tra i professionisti dal 1995. Nel 1997 conquistò il suo primo titolo a Båstad, inaugurando un palmarès di 12 tornei vinti, tra cui spicca il prestigioso Masters di Roma nel 2000.

Il 2000 fu l’anno d’oro della sua carriera in singolare: raggiunse la semifinale agli Australian Open e la finale al Roland Garros (persa in quattro set contro Gustavo Kuerten), traguardi che lo spinsero fino alla 2ª posizione del ranking mondiale. A questi successi individuali si aggiunge il trionfo in Coppa Davis con la Svezia nel 1998, conquistando il punto d’apertura nella finale di Milano contro l’Italia dopo il ritiro di Andrea Gaudenzi. La sua parabola da giocatore fu purtroppo interrotta anzitempo da cronici problemi al ginocchio.

Terminata l’attività agonistica, Norman ha intrapreso con successo la carriera da allenatore. Dopo aver seguito Thomas Johansson (dal 2008) e Robin Söderling (2009-2010), nel 2011 ha fondato insieme a Mikael Tillström e Nicklas Kulti la Good to Great Tennis Academy in Svezia. È celebre soprattutto per il lungo e fruttuoso sodalizio con Stan Wawrinka, guidato in tre diversi periodi (2013-2017, 2018-2020 e dal 2022) verso i suoi più grandi successi Slam.

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