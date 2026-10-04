Priolo Gargallo, stasera il mega party per giovani: in scena l’energia di “Teenage Dream – The Show Must Glow On”

PRIOLO GARGALLO – Musica, nostalgia pop e tanto divertimento. I festeggiamenti della “Fiera dell’Angelo” a Priolo Gargallo regalano questa sera un grande appuntamento interamente dedicato a bambini, adolescenti e ragazzi: sul palco di Largo dell’Autonomia Comunale, alle ore 21:00, arriva l’energia travolgente di “Teenage Dream – The Show Must Glow On”. L’evento è a ingresso libero e gratuito.

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I punti chiave della serata

Dove e quando: Stasera, domenica 4 ottobre, ore 21:00, presso Largo dell’Autonomia Comunale a Priolo Gargallo.

Lo show: “Teenage Dream – The Show Must Glow On”, il format che sta spopolando nei palazzetti di tutta Italia.

Mood e dress code: Una festa all’insegna di musica, glitter, paillettes, lustrini e hit generazionali.

Modalità d’ingresso: Spettacolo completamente gratuito e aperto a tutti.

Un format da tutto esaurito: la febbre pop conquista Priolo

Costruito sulle canzoni iconiche e sui ricordi legati alla nostalgia pop, “Teenage Dream” è diventato un vero e proprio fenomeno di costume in grado di riempire le piazze e collezionare date sold-out nei principali impianti d’Italia.

Lo spettacolo farà scatenare la piazza con un party visivamente spettacolare, dove i giovani (e non solo) potranno cantare a squarciagola i brani che hanno segnato la loro crescita, trasformando Largo dell’Autonomia Comunale in un’unica grande pista da ballo.

La festa patronale continua nel segno dell’aggregazione

L’iniziativa si inserisce nel ricco cartellone degli eventi promossi per la festa patronale dell’Angelo Custode. Un’occasione fortemente voluta per offrire ai più giovani un momento serale di sana spensieratezza e condivisione nel cuore della città, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso tutte le fasce d’età della comunità.