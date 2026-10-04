Dramma a Marina di Patti, bimbo di 6 anni cade dal palco in bici: è grave al Policlinico di Messina

MARINA DI PATTI (MESSINA) – Un grave incidente ha sconvolto la comunità di Patti. Un bambino di soli 6 anni si trova ricoverato in condizioni delicate e con prognosi riservata al Policlinico di Messina dopo essere precipitato in sella alla sua bicicletta da un palco allestito in piazzetta dei Marinoti, a Marina di Patti.

Pubblicità

I punti chiave della notizia

L’incidente: Il piccolo è caduto dalla struttura allestita in piazza mentre si trovava sulla sua bicicletta.

Il piccolo è caduto dalla struttura allestita in piazza mentre si trovava sulla sua bicicletta. I soccorsi: Trasportato prima all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è stata riscontrata un’emorragia cerebrale, e poi trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Trasportato prima all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è stata riscontrata un’emorragia cerebrale, e poi trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le condizioni: Sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella notte; la prognosi resta riservata.

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella notte; la prognosi resta riservata. Le indagini: Gli agenti del Commissariato di Patti hanno posto l’area sotto sequestro penale per accertare la dinamica e le responsabilità.

Il violentissimo impatto e la corsa contro il tempo in elisoccorso

L’episodio si è verificato per cause ancora in corso di accertamento. Il bambino stava percorrendo la piazza in bici quando è precipitato dal palco, riportando un violentissimo impatto al suolo.

Raggiunto tempestivamente dai sanitari, il piccolo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. I medici, riscontrata una gravissima emorragia cerebrale, hanno disposto l’immediato trasferimento in elisoccorso presso il Policlinico di Messina. Nella notte tra sabato e domenica il bimbo è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico al capo e si trova ora monitorato dai medici.

Sequestrata l’area del palco: la Polizia avvia gli accertamenti

Sulle cause dell’incidente indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Patti. Gli investigatori sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi tecnici, provvedendo a delimitare la zona con transenne e ad applicare il sequestro penale all’intera struttura.

Il palco, utilizzato circa una settimana prima per lo svolgimento di una manifestazione sportiva e dotato di una rampa di accesso, sarà oggetto di verifiche approfondite per chiarire le circostanze esatte della rovinosa caduta e verificare eventuali responsabilità relative alla sicurezza e alla custodia dell’area.