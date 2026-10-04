Sanità Siracusa, allarme Neuroradiologia: “Il terzo Hub a Catania affonderebbe il DEA di II Livello”

SIRACUSA – Un serio allarme per il futuro dell’assistenza sanitaria nella provincia di Siracusa viene lanciato dall’Osservatorio Civico, con i dirigenti Salvo Sorbello e Franco Cirillo. Al centro dello scontro politico e istituzionale c’è la rete tempo-dipendente per l’ictus e la paventata attivazione di un terzo centro di Neuroradiologia Interventistica a Catania, una scelta che precluderebbe definitivamente a Siracusa la possibilità di dotarsi di un presidio vitale per il territorio.

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I punti chiave del nodo sanitario

Il nodo tecnico: I parametri della rete ictus prevedono un centro Hub ogni milione di abitanti .

I parametri della rete ictus prevedono . La mappa attuale: A Catania sono già operativi due Hub h24 (all’ospedale Cannizzaro e al Nuovo Garibaldi).

A Catania sono già operativi due Hub h24 (all’ospedale Cannizzaro e al Nuovo Garibaldi). Il rischio per Siracusa: L’ipotesi di un terzo Hub al San Marco di Catania escluderebbe automaticamente Siracusa dalla rete di Neuroradiologia Interventistica.

L’ipotesi di un terzo Hub al San Marco di Catania escluderebbe automaticamente Siracusa dalla rete di Neuroradiologia Interventistica. Minaccia al DEA di II Livello: Compromessa l’operatività del futuro centro di riferimento per le emergenze complesse del Siracusano.

La battaglia contro il tempo: “A Siracusa serve un reparto salvavita”

“La provincia è stata penalizzata in passato e non deve subire ulteriori danni per scelte che si starebbero per operare a nostro svantaggio”, denunciano Salvo Sorbello e Franco Cirillo. “Per quanto riguarda l’ictus è indispensabile disporre, al più presto, di un reparto di neuroradiologia interventistica, in grado di salvaguardare la vita e le abilità del paziente nelle primissime ore dall’evento”.

Nelle emergenze tempo-dipendenti, ogni minuto trascorso in ambulanza verso strutture lontane rischia di compromettere la ripresa del paziente. La neuroradiologia interventistica consente infatti di eseguire procedure fondamentali come la tromboaspirazione, la trombectomia o il trattamento endovascolare degli aneurismi cerebrali con tecniche mininvasive (coiling o stent).

“Considerando che il paziente viene trasportato al Pronto Soccorso più vicino per TAC e visita neurologica prima di stabilire il trasferimento, si comprende bene quanto ogni minuto sia essenziale”, incalzano dall’Osservatorio Civico, evidenziando come la mancanza di una struttura dedicata penalizzi soprattutto i comuni più distanti dal capoluogo etneo.

La politica si mobilita, Ternullo (FI): “Non è campanilismo, ma equità territoriale”

A condividere le preoccupazioni dell’Osservatorio Civico è anche la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, che chiede una revisione della programmazione sanitaria regionale per garantire pari dignità all’area sud-orientale dell’Isola.

“Non è una questione di campanilismo, è una questione di organizzazione sanitaria, di tempi di percorrenza e di equità territoriale”, precisa la senatrice. “Concentrare ulteriormente le strutture altamente specialistiche su Catania, mentre Siracusa attende ancora il proprio Dea di secondo livello, rischierebbe di penalizzare gravemente i pazienti della Sicilia sud-orientale”.