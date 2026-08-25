Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Mondo, Russia, Ucraina

Attacco ucraino con droni in Russia: due morti e incendio in una raffineria nel Krasnodar

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

L’attacco ucraino con droni della notte scorsa ha causato la morte di due persone e provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. Lo hanno riferito martedì mattina le autorità locali, secondo quanto riportato dall’Agence France-Presse.

«I detriti dei droni sono caduti sulla stazione ferroviaria di Afipsky; purtroppo due persone sono state uccise», ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Veniamin Kondratiev.

Anche sul versante ucraino si registrano due vittime. Due persone sono state uccise a Zaporizhzhia, secondo quanto riferito su Telegram da Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare locale.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts