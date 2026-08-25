Attacco ucraino con droni in Russia: due morti e incendio in una raffineria nel Krasnodar

Seguici e aiutaci a crescere

L’attacco ucraino con droni della notte scorsa ha causato la morte di due persone e provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. Lo hanno riferito martedì mattina le autorità locali, secondo quanto riportato dall’Agence France-Presse.

«I detriti dei droni sono caduti sulla stazione ferroviaria di Afipsky; purtroppo due persone sono state uccise», ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Veniamin Kondratiev.

Anche sul versante ucraino si registrano due vittime. Due persone sono state uccise a Zaporizhzhia, secondo quanto riferito su Telegram da Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare locale.