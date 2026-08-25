Prezzo del gas stabile sul mercato di Amsterdam, la principale piazza di riferimento per l’Europa. Il future sul metano con consegna a settembre ha aperto invariato a 68,2 euro al Megawattora.
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