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Italia, Palermo, Sanità, Sicilia

Difterite in Sicilia, nasce la task force: più controlli e vaccini per i bambini

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Una mobilitazione di vaccinazioni per sensibilizzare e monitorare. Quella, proposta dal gruppo di lavoro istituito dall’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, con un decreto che ha firmato il 24 agosto in relazione alla morte della piccola morta per difterite a Palermo.

L’obiettivo della task force è monitorare eventuali casi di difterite e proporre interventi per limitare la circolazione del batterio sul territorio regionale e aumentare la diffusione delle vaccinazioni pediatriche in generale.

Gli episodi recenti – dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani – ci impongono di intervenire in maniera ancora più mirata e tempestiva per salvaguardare la salute dei nostri bambini. Le istituzioni hanno il dovere di fare tutto ciò che è possibile per tutelarli. Per questo, abbiamo voluto coinvolgere esperti del settore, con l’obiettivo di rafforzare le strategie regionali di prevenzione e aumentare le coperture vaccinali“.

La task force predisporrà un piano di interventi straordinari per limitare l’eventuale circolazione del batterio e proporrà iniziative per arrivare a una copertura ottimale delle vaccinazioni obbligatorie e per quelle del Piano vaccinale regionale, nella fascia di età 0-24 mesi. Ma anche per le coperture riferite al primo richiamo vaccinale previste per la fascia 5-6 anni e legate all’accesso alla prima classe della scuola primaria.


Grande attenzione sarà data anche alle vaccinazioni contro il morbillo, per un aumento del virus segnalato dall’Istituto superiore di sanità e dai bollettini epidemiologici nazionali.

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