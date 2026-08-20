Repubblica Centrafricana, crolla una miniera d’oro: almeno 100 morti travolti dal terreno

Nelle ultime ore si sta diffondendo in rete il video della tragedia che sta attraversando Zamboyé, a una cinquantina di chilometri dal centro abitato di Baboua, nell’area di confine tra il Camerun e la Repubblica Centrafricana, dove è crollata una miniera d’oro.

La coltre di terra ha travolto le persone al lavoro martedì 18 agosto causando la morte supera le 100 persone, rimaste travolte dal cedimento del terreno, molte risultano ancora disperse.

Alcune testimonianze raccolte sul posto parlano di catastrofe, in cui il terreno è crollato interamente seppellendo le persone, queste le parole di un minatore all’agenzia Afp Cédric Mbango.

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Un caso molto diffuso

La tragedia della miniera, a quanto pare illegale, si inserisce in un contesto molto più diffuso di quanto si possa immaginare. Infatti, il fenomeno è spesso legato all’estrazione artigianale o illegale, i cui incidenti minori o nei siti remoti sono frequenti, ma non vengono sempre registrati o censiti dai governi locali.

Le banche dati internazionali sui disastri industriali e ambientali, come ad esempio Tailings Dam Failure Statistics, e i report dei media globali documentano decine di incidenti gravi ogni anno. Tra i crolli più devastanti avvenuti tra il 2025 e l’agosto del 2026 ci sono: