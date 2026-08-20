Catania, scossa di magnitudo 3.1: epicentro vicino Linguaglossa

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Catania e le sue zone limitrofe risvegliate nella mattina del 20 agosto da una scossa di terremoto di magnitudo 3.1. Il sisma si è verificato alle 7.47, ora italiana, con epicentro a circa 10 chilometri a sud-ovest di Linguaglossa. A fornire i dati sulla scossa, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Tra le caratteristiche del terremoto avvenuto nel catanese la profondità, molto ridotta rispetto a dove è stato localizzato l’ipocentro; i dati dell’Ingv indicano di appena 2 chilometri.

La localizzazione colloca il sisma alle coordinate 37.7980 di latitudine e 15.0450 di longitudine. Già cinque giorni fa un altro terremoto di magnitudo 3.9.era stato registrato a 7 km, sempre dal centro abitato di Linguaglossa.