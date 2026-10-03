Siracusa, arrestato 54enne con 1,7 chili di cocaina

Un 54enne originario di Siracusa è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scattato in flagranza di reato al termine di una perquisizione domiciliare effettuata in via Algeri, a Siracusa.

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Nel corso dell’operazione, i militari hanno rinvenuto complessivamente 1,7 chilogrammi di cocaina e circa 300 grammi di marijuana, oltre a diverso materiale ritenuto riconducibile al confezionamento delle dosi e all’attività di spaccio.

Il 54enne, secondo quanto riferito dai Carabinieri, era già gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che dovrà valutare la sua posizione nell’ambito del procedimento.

L’attività rientra nei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dai Carabinieri nel territorio della provincia di Siracusa.