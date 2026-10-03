Controlli ad “Alto Impatto” a Pachino e Rosolini: 6 denunce e raffica di sanzioni nei locali

Maxi operazione interforze nei comuni di Pachino e Rosolini. A seguito delle direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, il Questore di Siracusa Aldo Fusco ha disposto un servizio straordinario ad “Alto Impatto” per incrementare il presidio del territorio e contrastare ogni forma di illegalità.

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L’operazione, coordinata dal Dirigente del Commissariato di Pachino, Giuseppe Arena, ha visto impiegati gli agenti della Polizia di Stato (con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Catania), i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto.

I numeri dei controlli su strada e nelle attività commerciali Nel corso delle attività svolte nel pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno identificato 140 persone e controllato 83 veicoli, elevando 2 sanzioni amministrative ed eseguendo il sequestro di un mezzo.

I controlli si sono poi estesi a quattro esercizi pubblici, facendo emergere diverse irregolarità:

Allaccio abusivo: Il titolare di un locale è stato denunciato per furto di energia elettrica.

Il titolare di un locale è stato denunciato per furto di energia elettrica. Lavoro nero e igiene: Elevata una sanzione di 1.423 euro in un locale per la presenza di un lavoratore non in regola, mentre in un altro bar è scattata una multa di 1.000 euro per carenze igienico-sanitarie.

Elevata una sanzione di 1.423 euro in un locale per la presenza di un lavoratore non in regola, mentre in un altro bar è scattata una multa di 1.000 euro per carenze igienico-sanitarie. Violazioni amministrative: Un quarto esercizio è stato sanzionato per 2.500 euro.

Un quarto esercizio è stato sanzionato per 2.500 euro. Sostanze stupefacenti: Le unità cinofile hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 1,6 grammi di hashish, abbandonati nei pressi del bancone di un bar.

Pescherie e alloggi popolari sotto lente I controlli della Capitaneria di Porto su tre pescherie della zona hanno portato all’elevazione di sanzioni per un totale di 4.000 euro.

Infine, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica: le verifiche hanno fatto scattare la denuncia per sei persone per occupazione abusiva, oltre all’accertamento di due ulteriori allacci illeciti alla rete elettrica.