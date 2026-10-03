Sanzioni al Museo di Messina: 8 provvedimenti per 4 custodi in servizio

Seguici e aiutaci a crescere

Pugno duro della Regione Siciliana dopo il clamoroso furto delle tavole di Antonello da Messina, avvenuto la notte dello scorso 15 agosto. Giovedì pomeriggio sono recapitate direttamente al Museo otto raccomandate contenenti altrettanti provvedimenti disciplinari destinati al personale di custodia.

La misura ha tuttavia sollevato perplessità sulle effettive responsabilità operative: la sera del colpo, infatti, i custodi presenti in struttura erano soltanto quattro. Tra questi, due erano dipendenti della società partecipata Sas, appena inseriti nell’organico del museo.