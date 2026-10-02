Il sindaco Di Mare: “Rinuncio al ristoro, 10mila euro destinati alla città”

“Ho scelto di rinunciare alle somme che avrebbero potuto essere utilizzate per il rimborso delle spese da me personalmente sostenute a seguito degli episodi di intimidazione subiti nell’esercizio delle mie funzioni. Queste risorse saranno destinate interamente ad Augusta e al suo patrimonio pubblico e l’abbiamo messo per iscritto, con l’approvazione della delibera con cui la Giunta ha stabilito la destinazione dei 10.803 euro assegnati dallo Stato al Comune di Augusta”. Lo afferma il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare che continua: “Le risorse provengono infatti dal Fondo del Ministero dell’Interno per la legalità e la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, istituito per sostenere gli enti interessati da episodi di intimidazione e danneggiamento e finanziare interventi per la legalità e il ristoro del patrimonio pubblico”.

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“Noi – dice – abbiamo deciso di utilizzare l’intero contributo per riparare o sostituire elementi di arredo urbano danneggiati da atti vandalici. È una scelta semplice ma precisa: risorse che avrebbero potuto riguardare anche il ristoro personale del sindaco, diventano invece un beneficio concreto per tutta la comunità. Alla violenza e agli atti vandalici rispondiamo prendendoci cura della nostra città”.