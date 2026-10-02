Fiumefreddo: incendio in un garage adibito a deposito

La scorsa notte i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’interno di un garage adibito a deposito, all’interno di un edificio in via Regina del Cielo, nel comune di Fiumefreddo di Sicilia.

Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra del Distaccamento di Riposto. Per le operazioni di spegnimento e per contenere la propagazione delle fiamme sono state inviate in supporto anche la squadra del Distaccamento di Acireale, un’autobotte e un carro aria dalla sede centrale del Comando.

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All’interno del garage erano presenti mezzi e attrezzature utilizzati per il giardinaggio. Il proprietario è riuscito a portare all’esterno parte dei mezzi presenti; uno di questi è stato parzialmente coinvolto dall’incendio.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno originato l’incendio.