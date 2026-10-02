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Catania, in fiamme un’abitazione a Librino

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Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’interno del vano scala di un edificio di viale Nitta, nel quartiere Librino a Catania.

Sul posto è stata inviata una squadra del Distaccamento Sud che, con l’ausilio di un’autoscala, ha raggiunto dall’esterno uno degli appartamenti coinvolti ed ha tratto in salvo due cagnolini di piccola taglia, Darko e Bianca, che si trovavano all’interno di un’abitazione.

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Contemporaneamente, un’altra squadra, inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale, ha operato dall’interno dell’edificio per intervenire sull’incendio e consentire di evacuare i residenti, in via precauzionale.

Al momento, non sono state segnalate persone ferite e/o intossicate dal fumo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento

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