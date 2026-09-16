Priolo Gargallo celebra il Santo Patrono con due serate di grande musica

Due appuntamenti con la grande musica a Priolo Gargallo in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, l’Angelo Custode.

Il programma prevede due concerti a ingresso gratuito, in calendario giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, alle 21.30, in largo dell’Autonomia Comunale.

A inaugurare gli eventi sarà, giovedì 1 ottobre, Serena Brancale, protagonista di una serata all’insegna dell’energia e della contaminazione musicale. La cantante porterà sul palco la sua voce inconfondibile e uno stile che unisce jazz, soul e ritmi contemporanei.

Venerdì 2 ottobre sarà invece la volta dei Ricchi e Poveri, gruppo simbolo della musica italiana. Il pubblico potrà cantare insieme agli artisti i grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni.

Gli spettacoli sono organizzati nell’ambito dei festeggiamenti per l’Angelo Custode e si svolgeranno all’aperto, in largo dell’Autonomia Comunale. L’ingresso sarà gratuito.

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