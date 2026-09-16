Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Eventi, Italia, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo Gargallo celebra il Santo Patrono con due serate di grande musica

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Due appuntamenti con la grande musica a Priolo Gargallo in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, l’Angelo Custode.

Il programma prevede due concerti a ingresso gratuito, in calendario giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, alle 21.30, in largo dell’Autonomia Comunale.

A inaugurare gli eventi sarà, giovedì 1 ottobre, Serena Brancale, protagonista di una serata all’insegna dell’energia e della contaminazione musicale. La cantante porterà sul palco la sua voce inconfondibile e uno stile che unisce jazz, soul e ritmi contemporanei.

Venerdì 2 ottobre sarà invece la volta dei Ricchi e Poveri, gruppo simbolo della musica italiana. Il pubblico potrà cantare insieme agli artisti i grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni.

Gli spettacoli sono organizzati nell’ambito dei festeggiamenti per l’Angelo Custode e si svolgeranno all’aperto, in largo dell’Autonomia Comunale. L’ingresso sarà gratuito.

Tag

Priolo Gargallo, Angelo Custode, Santo Patrono, Serena Brancale, Ricchi e Poveri, concerti, musica italiana, jazz, soul, eventi, spettacoli gratuiti, largo dell’Autonomia Comunale, festeggiamenti patronali

Frasi chiave

Priolo-Gargallo-celebra-il-Santo-Patrono, due-serate-di-grande-musica, Serena-Brancale-in-concerto-giovedì-1-ottobre, Ricchi-e-Poveri-sul-palco-venerdì-2-ottobre, festeggiamenti-in-onore-dell’Angelo-Custode, concerti-a-ingresso-gratuito, grande-musica-italiana-a-Priolo, Serena-Brancale-tra-jazz-soul-e-ritmi-contemporanei, Ricchi-e-Poveri-i-successi-di-intere-generazioni, spettacoli-in-largo-dell’Autonomia-Comunale

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts