Priolo svolta digitale: gli abbonamenti AST degli studenti pendolari arrivano sullo smartphone

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Priolo Gargallo è il secondo Comune della provincia di Siracusa ad attivare il servizio digitale AST per la gestione degli abbonamenti destinati agli studenti pendolari.

Il sistema, pensato per l’anno scolastico 2026/2027, consente di gestire direttamente da smartphone il titolo di viaggio per il servizio di trasporto extraurbano, rendendo più semplice e immediata la fruizione da parte delle famiglie e degli studenti.

L’Amministrazione comunale ha diffuso una guida con le istruzioni per attivare e utilizzare l’abbonamento.

Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’applicazione “AST Ticketing”, disponibile sul Play Store per i dispositivi Android e sull’App Store per i dispositivi Apple.

I nuovi utenti dovranno registrarsi inserendo i dati anagrafici dello studente. Durante la procedura sarà necessario verificare la correttezza del codice fiscale generato automaticamente dall’applicazione. Gli utenti già registrati potranno invece accedere direttamente utilizzando le proprie credenziali.

Al termine della registrazione, l’utente riceverà un’e-mail di verifica. Per attivare il profilo sarà necessario aprire il messaggio e cliccare sul link contenuto al suo interno.

All’inizio di ogni mese, il cedolino dell’abbonamento valido per il mese corrente sarà disponibile all’interno dell’app AST. Per visualizzarlo bisognerà accedere al menu attraverso l’icona con le tre linee, posizionata in alto a destra, selezionare la voce “I miei biglietti” e poi entrare nella sezione “Abbonamenti Extraurbani”.

Per segnalare eventuali disservizi o problemi nello scaricamento dell’applicazione e nella gestione dell’abbonamento, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@astsicilia.it.

«Priolo, secondo quanto riferito dall’AST, è il secondo Comune in provincia di Siracusa ad attivare il servizio digitale, pensato per rendere più semplice e immediata la gestione dell’abbonamento per gli studenti pendolari», dichiarano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica istruzione Federica Limeri.