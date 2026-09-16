Priolo: allarme bomba alle poste, ma era solo un borsone vuoto

Un borsone vuoto, lasciato all’ingresso dell’ufficio postale ha fatto scattare l’allarme bomba, che, per fortuna, si è rivelato falso. L’episodio è avvenuto all’ufficio postale di viale del Fico a Priolo Gargallo. Qualcuno, avendo notato il borsone che qualcuno aveva abbandonato davanti all’ingresso degli uffici, ha fatto una segnalazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato che, in breve tempo, hanno accertato che il borsone fosse vuoto. L’allarme, quindi, è rientrato nel giro di pochi minuti.