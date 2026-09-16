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Attualità

Questione Inda: incontro pubblico in Ortigia

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Lunedì 28 settembre, alle 18.30, nella Sala del Grande Albergo Alfeo, in via Nino Bixio 5 a Siracusa, il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente promuove un incontro pubblico aperto dedicato all’INDA, alla sua governance, alla sua funzione culturale e al rapporto con la città. L’iniziativa vuole offrire alla città uno spazio aperto di partecipazione attiva: non un pubblico chiamato soltanto ad assistere, ma cittadini liberi di discutere, dissentire, proporre e contribuire.
L’INDA appartiene alla storia culturale di Siracusa da oltre un secolo e rappresenta, al tempo stesso, un’istituzione di rilievo nazionale e internazionale. Proprio per questo il Comitato ritiene utile che anche la città possa interrogarsi sul suo futuro e sul modo in cui questa grande esperienza culturale possa continuare a evolvere nel rapporto con il territorio.
Le vicende degli ultimi anni e il recente dibattito sull’assetto della Fondazione pongono questioni che meritano di essere conosciute e discusse pubblicamente: il rapporto tra i diversi livelli di responsabilità della Fondazione, il ruolo del Sovrintendente e del Consigliere delegato, le possibili prospettive della governance, la programmazione culturale e artistica e, più in generale, il rapporto tra l’INDA e Siracusa.
Il confronto sarà centrato su norme, atti, assetti istituzionali e prospettive culturali.
Le domande sono volutamente aperte: quale assetto normativo può meglio garantire autonomia, qualità culturale, efficienza e responsabilità? Quali modifiche possono essere realizzate attraverso lo Statuto e quali richiederebbero invece un intervento del legislatore nazionale? Quale rapporto tra INDA e Siracusa? Quali prospettive e ulteriori sinergie possono rafforzarne la presenza culturale in città durante tutto l’anno?
Il Comitato invita chiunque fosse interessato ad intervenire: studiosi, operatori culturali, giuristi, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni e cittadini interessati, senza preclusioni rispetto alle opinioni che verranno espresse.
L’incontro si aprirà con un breve video introduttivo, costruito sulla base di atti pubblici e documenti ufficiali. 

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