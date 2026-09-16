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Cronaca

Pachino: la polizia salva due cani e quattro caprette denutriti

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A seguito di una segnalazione su YouPol, i poliziotti del commissariato di Pachino sono intervenuti salvando due cani e quattro capretti lasciati privi di cure.

Gli investigatori hanno denunciato un uomo, di 45 anni, per maltrattamento di animali e, in particolare, per aver tenuto degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. In particolare, a seguito di una segnalazione effettuata tramite l’applicazione YouPol, i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione sita in contrada Granelli dove erano presenti 2 cani e 4 capretti che versavano in condizioni igienico sanitarie precarie.

Gli animali, che non avevano né cibo né acqua, dopo le prime cure da parte di personale veterinario dell’ASP, sono stati trasferiti in idonee strutture.

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