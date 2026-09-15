Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca, Italia, Ragusa, Sicilia, Vittoria

Bambino smarrito a Vittoria: si trova dai Carabinieri

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Un bambino di circa sei anni si è smarrito questa mattina a Vittoria e si trova attualmente presso la stazione dei Carabinieri della città.

Il piccolo, secondo le prime informazioni, non parla e al momento non è stato possibile accertarne l’identità né conoscere il suo cognome. I militari dell’Arma lo stanno accogliendo e assistendo, mentre sono in corso le attività per rintracciare i genitori o eventuali familiari.

Le informazioni disponibili sono al momento limitate. Proprio per questo, chiunque abbia notizie di genitori o parenti che potrebbero essere alla ricerca di un bambino di circa sei anni è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri di Vittoria.

L’appello è rivolto in particolare a chi, nelle ultime ore, abbia segnalato la scomparsa o il mancato rientro a casa di un bambino nella zona.

Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalle forze dell’ordine.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts