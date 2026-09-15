Bambino smarrito a Vittoria: si trova dai Carabinieri

Un bambino di circa sei anni si è smarrito questa mattina a Vittoria e si trova attualmente presso la stazione dei Carabinieri della città.

Il piccolo, secondo le prime informazioni, non parla e al momento non è stato possibile accertarne l’identità né conoscere il suo cognome. I militari dell’Arma lo stanno accogliendo e assistendo, mentre sono in corso le attività per rintracciare i genitori o eventuali familiari.

Le informazioni disponibili sono al momento limitate. Proprio per questo, chiunque abbia notizie di genitori o parenti che potrebbero essere alla ricerca di un bambino di circa sei anni è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri di Vittoria.

L’appello è rivolto in particolare a chi, nelle ultime ore, abbia segnalato la scomparsa o il mancato rientro a casa di un bambino nella zona.

Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalle forze dell’ordine.