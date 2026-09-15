Rsa di Lentini, Auteri chiede un’ispezione urgente

“Quanto mi è stato segnalato merita un accertamento immediato. Quando si parla della salute e della dignità di persone fragili non possono esserci zone d’ombra: le istituzioni hanno il dovere di verificare e dare risposte”.

È con queste parole che il deputato regionale Carlo Auteri annuncia di aver trasmesso una formale richiesta di ispezione, verifica e controllo su una Rsa di Lentini, indirizzata all’assessorato regionale alla Salute e alla Direzione generale dell’Asp di Siracusa.

L’iniziativa nasce da diverse segnalazioni ricevute dal parlamentare regionale in merito alle condizioni di assistenza dei pazienti ospitati nella struttura. Circostanze che, secondo Auteri, devono essere ora sottoposte all’attenzione degli organismi competenti attraverso un’ispezione che consenta di fare piena chiarezza.

“Non intendo formulare sentenze né sostituirmi agli organi preposti ai controlli – sottolinea Auteri – ma sono in possesso di elementi che non possono essere ignorati. Ci sono state segnalazioni riguardanti pazienti che hanno avuto necessità di ricorrere alle cure dell’ospedale di Lentini e ritengo indispensabile comprendere se l’assistenza garantita all’interno della struttura sia stata sempre adeguata alle loro condizioni”.

Il caso di un paziente arrivato in Pronto Soccorso

Tra la documentazione acquisita dal deputato figura anche quella relativa al recente accesso in Pronto Soccorso di un paziente già affetto da altre patologie, che presentava una grave infezione alla schiena, con lesioni infette e fuoriuscita di pus, oltre a una seconda lesione nella parte bassa della schiena.

“È un quadro che pone interrogativi ai quali non posso e non voglio dare personalmente una risposta: devono farlo i tecnici e le autorità sanitarie attraverso verifiche puntuali”, afferma Auteri.

Il deputato, che riferisce di essere in possesso anche di documentazione fotografica relativa alle condizioni di alcuni pazienti, ha già informato della vicenda il commissario dell’Asp di Siracusa e chiede adesso che vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari.

“Proprio per questo ho chiesto un’ispezione urgente – aggiunge –. Prima di qualsiasi denuncia pubblica viene il rispetto dell’essere umano e della sua dignità, soprattutto quando parliamo di persone fragili”.

“Servono risposte immediate”

Nella richiesta formalmente trasmessa agli enti competenti, il parlamentare sollecita un intervento tempestivo e un riscontro sulle circostanze segnalate.

“Cerco risposte immediate, non per me ma per la salute di tutti i pazienti della Rsa. Se tutto è stato fatto correttamente, saranno i controlli a certificarlo. Se invece dovessero emergere criticità, bisognerà intervenire immediatamente per rimuoverle e accertare eventuali responsabilità”.