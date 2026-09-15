Brothers: la dance italiana che conquistò le classifiche internazionali

Dai club italiani alle radio europee, un progetto musicale nato dall’incontro di produttori e artisti capaci di trasformare la dance italiana in un prodotto esportato oltre i confini nazionali. Al centro della storia, il fondatore Giuseppe Brittani.

Ci sono progetti musicali che nascono con un’ambizione precisa: superare i confini del mercato nazionale. È questa la traiettoria dei Brothers, formazione italiana che ha saputo costruire una propria identità nella stagione d’oro della dance europea, portando le proprie produzioni nelle radio, nelle classifiche e nei club di diversi Paesi.

Dietro il progetto emerge la figura di Giuseppe Brittani, fondatore dei Brothers e protagonista di un percorso artistico e produttivo che si è intrecciato con quello di altri professionisti della scena dance italiana.

La formazione comprendeva, oltre a Brittani, Gabriele “Jack” Pastori, Walter “Watt” Mangione e Thomas Ferri/Ferro, musicisti e produttori con esperienze già maturate in altri progetti. Pastori, prima dei Brothers, aveva ottenuto risultati importanti con I Try, realizzato con il progetto Activa, arrivato al primo posto delle classifiche dance nel 1996, e con No More Questions degli Swingers. Walter Mangione aveva alle spalle produzioni raccolte nell’album The Exit Way, mentre Thomas Ferri era legato al progetto Aurora, trasmesso da diverse radio italiane e protagonista di attività live in vari Paesi europei.

L’avventura dei Brothers prende una direzione internazionale già con il primo singolo, “I’m Gonna Fly”, che ottiene riscontri in Europa, entra in diverse classifiche e viene programmato da numerose emittenti radiofoniche.

Il passaggio successivo è “Dance Now”, brano destinato a un pubblico ancora più ampio. Il singolo viene distribuito in diversi mercati: Germania, Francia, Austria, Spagna, Ungheria, Paesi dell’Est europeo, Australia e alcuni mercati asiatici, tra cui Singapore e Malaysia. La canzone entra inoltre in numerose compilation internazionali, consolidando la presenza del progetto fuori dall’Italia.

Ma è con “Sexy Girl” che i Brothers raggiungono un ulteriore livello di popolarità. Il brano viene trasmesso dalle radio dance e raggiunge posizioni di rilievo nelle classifiche radiofoniche del settore. La scelta di realizzare anche una versione italiana si rivela particolarmente efficace e contribuisce ad ampliare ulteriormente la notorietà della canzone.

La produzione prosegue con “The Moon”, altro titolo destinato a circolare oltre i confini italiani e capace di raggiungere le prime posizioni delle classifiche dance secondo le fonti dedicate alla storia del gruppo.

Poi arriva “Dieci Cento Mille”, brano che lega la storia dei Brothers anche a quella della cultura videoludica. La canzone viene infatti inserita nella colonna sonora di FIFA 2005, uno dei videogiochi calcistici più popolari della sua generazione. Nello stesso periodo viene pubblicato l’album omonimo, Dieci Cento Mille.

Il percorso dei Brothers racconta quindi una stagione nella quale la musica dance italiana riusciva a dialogare con un pubblico internazionale senza rinunciare alla propria identità.

Al centro di questa esperienza rimane Giuseppe Brittani, fondatore del progetto e figura che contribuì a dare forma a un gruppo capace di guardare fin dall’inizio al mercato estero.

La vicenda dei Brothers è anche la dimostrazione di quanto, nella musica elettronica e dance, la dimensione internazionale possa essere costruita attraverso singoli, remix, radio, compilation, club e videogiochi. Un brano può nascere in uno studio italiano e, nel giro di pochi mesi, raggiungere ascoltatori dall’altra parte dell’Europa o arrivare dentro un prodotto destinato a milioni di giocatori.

È precisamente ciò che accadde con i Brothers.

“I’m Gonna Fly”, “Dance Now”, “Sexy Girl”, “The Moon” e “Dieci Cento Mille” costituiscono le tappe principali di una storia discografica che ha portato il nome del gruppo fuori dall’Italia e ha consegnato a Giuseppe Brittani un posto nella storia della dance italiana esportata all’estero.

Una storia fatta di musica, produzione e intuizioni imprenditoriali, nata in Italia e cresciuta guardando con decisione verso l’Europa e i mercati internazionali.