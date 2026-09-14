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Politica

Siracusa: all’assessore Zappulla la delega alla Cultura

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Sulla nuova distribuzione delle deleghe ai componenti della giunta comunale di Siracusa, l’assessore Marco Zappulla ha rilasciato la seguente dichiarazione.

«Accolgo le deleghe alla Cultura e al Turismo con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità. Ringrazio il sindaco Francesco Italia per la fiducia che ancora una volta ha voluto accordarmi, affidandomi deleghe strategiche per il presente e per il futuro della nostra città. Siracusa non deve inventarsi una vocazione: la possiede già. Abbiamo un patrimonio straordinario, una storia conosciuta nel mondo, grandi istituzioni culturali e una capacità di attrazione internazionale. La sfida è mettere sempre più a sistema tutto questo, creando una relazione ancora più forte tra cultura, turismo e città. Credo in una cultura partecipata, che non sia soltanto qualcosa da offrire a chi arriva a Siracusa, ma che venga vissuta quotidianamente dalla nostra comunità. Custodiamo un patrimonio che appartiene al mondo, ma i primi a doverlo conoscere, vivere e sentire proprio devono essere i siracusani. Allo stesso tempo, dobbiamo fare in modo che la forza culturale e turistica di Siracusa produca una ricaduta concreta, economica e sociale, sulla città. Turismo significa attrattività, ma deve significare anche lavoro, opportunità, qualità dei servizi e capacità di generare valore per il territorio.»

«Lascio le Politiche Sociali con grande emozione dopo due anni intensi, nei quali non ci siamo limitati a gestire ciò che esisteva, ma abbiamo costruito nuovi servizi e nuove risposte ai bisogni dei più fragili, rafforzando allo stesso tempo quelli già presenti. È un patrimonio di lavoro che appartiene agli uffici, alle associazioni del Terzo settore e a tutte le persone che hanno contribuito a realizzarlo. Sono sereno nel sapere che questo percorso proseguirà con Giovanna Porto, collega del mio partito nella quale ripongo piena fiducia e che saprà garantire continuità al lavoro avviato, portando la propria sensibilità e il proprio contributo.»

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