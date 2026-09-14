Siracusa: all’assessore Zappulla la delega alla Cultura

Sulla nuova distribuzione delle deleghe ai componenti della giunta comunale di Siracusa, l’assessore Marco Zappulla ha rilasciato la seguente dichiarazione.

«Accolgo le deleghe alla Cultura e al Turismo con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità. Ringrazio il sindaco Francesco Italia per la fiducia che ancora una volta ha voluto accordarmi, affidandomi deleghe strategiche per il presente e per il futuro della nostra città. Siracusa non deve inventarsi una vocazione: la possiede già. Abbiamo un patrimonio straordinario, una storia conosciuta nel mondo, grandi istituzioni culturali e una capacità di attrazione internazionale. La sfida è mettere sempre più a sistema tutto questo, creando una relazione ancora più forte tra cultura, turismo e città. Credo in una cultura partecipata, che non sia soltanto qualcosa da offrire a chi arriva a Siracusa, ma che venga vissuta quotidianamente dalla nostra comunità. Custodiamo un patrimonio che appartiene al mondo, ma i primi a doverlo conoscere, vivere e sentire proprio devono essere i siracusani. Allo stesso tempo, dobbiamo fare in modo che la forza culturale e turistica di Siracusa produca una ricaduta concreta, economica e sociale, sulla città. Turismo significa attrattività, ma deve significare anche lavoro, opportunità, qualità dei servizi e capacità di generare valore per il territorio.»

«Lascio le Politiche Sociali con grande emozione dopo due anni intensi, nei quali non ci siamo limitati a gestire ciò che esisteva, ma abbiamo costruito nuovi servizi e nuove risposte ai bisogni dei più fragili, rafforzando allo stesso tempo quelli già presenti. È un patrimonio di lavoro che appartiene agli uffici, alle associazioni del Terzo settore e a tutte le persone che hanno contribuito a realizzarlo. Sono sereno nel sapere che questo percorso proseguirà con Giovanna Porto, collega del mio partito nella quale ripongo piena fiducia e che saprà garantire continuità al lavoro avviato, portando la propria sensibilità e il proprio contributo.»