Siracusa, Buccheri lascia la maggioranza e passa all’opposizione

Aria di cambiamento al Consiglio Comunale: Andrea Buccheri lascia la maggioranza del gruppo del sindaco Francesco Italia e passa all’opposizione di Gruppo Misto.

Consigliere comunale da due mandati, si tratta di una scelta maturata nel tempo: “In questi anni – dice Buccheri – ho provato, anche nei momenti di maggiore difficoltà, a rappresentare all’interno della maggioranza una posizione politica precisa, cercando di arginare una progressiva trasformazione dell’impronta dell’Amministrazione e mantenendo fermo il riferimento ai valori e alle ragioni che avevano accompagnato il progetto politico originario.

Oggi, però, devo prendere atto che quel tentativo non è più sufficiente. Per queste ragioni, da oggi continuerò a svolgere il mio mandato in Consiglio Comunale dall’opposizione, valutando ogni provvedimento esclusivamente sulla base dell’interesse della città”.

Il ruolo fino ad ora mantenuto dice Buccheri lo ha portato avanti anche quando avrebbe potuto “assumere responsabilità diverse”. Al centro della decisione le scelte compiute dall’Amministrazione, e il prossimo rimpasto confermano un avvicinamento sempre più evidente al centrodestra siracusano, “che ormai incide sugli equilibri e sull’indirizzo politico-amministrativo della città. Un percorso nel quale non mi riconosco e che non intendo continuare ad accompagnare”.

Insieme a ciò la necessità di lavorare sui problemi della città e al fianco di chi intende lavorare alla costruzione di un’alternativa credibile e differente dall’attuale assetto amministrativo.