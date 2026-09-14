Siracusa Risorse, Auteri chiede chiarezza sulla gestione

Trasparenza sulla gestione si Siracusa Risorse, società partecipata dal Libero Consorzio di Siracusa, e chiarezza su atti, scelte e organizzazione partecipata. A chiederlo è il deputato Carlo Auteri che sostiene come “Siracusa Risorse non può diventare la succursale delle esigenze politiche di questo o quel consigliere provinciale, né uno strumento attraverso il quale garantire equilibri territoriali e di partito. Parliamo di una società interamente partecipata dal Libero Consorzio e, quindi, di un patrimonio pubblico sul quale è necessario garantire la massima trasparenza”.

Le dichiarazioni arrivano dopo l’analisi da parte del deputato dei documenti e ad essere oggetto di forte critica sono le “logiche di appartenenza, equilibri politici e territoriali rischiano di prevalere sull’interesse generale. Non accetto che un ente della provincia possa essere considerato terreno sul quale soddisfare esigenze politiche, soprattutto attraverso equilibri tra la zona nord e la zona sud che ancora oggi risultano difficili da comprendere. Se esistono accordi politici devono essere spiegati pubblicamente, perché Siracusa Risorse appartiene alla comunità e non ai partiti”.

Il parlamentare regionale che già a febbraio aveva firmato un’interrogazione parlamentare su Siracusa Risorse chiedendo chiarimenti sul trasferimento dei dipendenti della società al Libero Consorzio fa presente anche le difficoltà economiche che negli anni hanno interessato il Libero Consorzio e le sue partecipate: “Sappiamo bene – dice – che alla base di molti problemi ci sono anche risorse insufficienti e una situazione finanziaria sulla quale la politica nazionale ha precise responsabilità. Ma la scarsità di risorse non può diventare un alibi per una gestione che, a mio giudizio, necessita di maggiore trasparenza e controllo”.