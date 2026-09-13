European Cup, l’Albatro si arrende all’Holon Yuvalim: ad Agrigento finisce 23-29

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Agrigento, 13 settembre 2026 – La Teamnetwork Albatro lascia la European Cup. Gli israeliani dell’Holon Yuvalim vincono anche la gara di ritorno disputata al PalaEgoGreen di Agrigento, imponendosi con il punteggio di 29-23 e completando il doppio successo nella sfida europea.

Rispetto alla partita del giorno precedente, i siracusani mostrano un atteggiamento diverso e disputano un primo tempo più convincente. L’Holon conquista comunque il parziale, ma l’Albatro ha più di un motivo per recriminare. Le prime quattro reti degli ospiti arrivano infatti su altrettanti tiri dai sette metri, mentre il primo gol su azione viene realizzato soltanto dopo 11 minuti.

La squadra guidata da Mateo Garralda appare più compatta e aggressiva in difesa, riuscendo a limitare le incursioni dei due terzini israeliani. Tra i protagonisti della gara c’è il portiere Salah Riahi, autore di numerosi interventi decisivi, con almeno una decina di conclusioni neutralizzate.

All’intervallo l’Holon è avanti 13-12, ma la Teamnetwork Albatro resta pienamente in partita e dimostra di poter competere alla pari con gli avversari.

Nella ripresa gli uomini di Nissim Falah aumentano il ritmo e tornano a puntare sulle incursioni dei terzini. L’Albatro perde Vinci alla fine del primo tempo per un lieve infortunio e, nella seconda frazione, anche Guggino, espulso dopo un fallo contestato dalla panchina. I siracusani cedono così alla distanza, permettendo agli ospiti di chiudere la gara con sei reti di vantaggio.

Nonostante l’eliminazione, la due giorni di Agrigento rappresenta un appuntamento utile per la Teamnetwork Albatro in vista dell’inizio del campionato.

Teamnetwork Albatro-Holon Yuvalim 23-29 (12-13)

Per l’Albatro, Kucsera è il miglior realizzatore con otto reti. A segno anche Pivato con quattro, Baptista e Arcieri con tre, Angiolini con due, mentre Vinci, Coutinho e Guggino realizzano una rete ciascuno.

Tra gli israeliani spiccano Levi Or e N. Cohen, autori di sette gol, V. De Souza con cinque reti, Reinsberg e Bakasu Bibange con tre, G. De Souza e Dejaldeti Roei con due.

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