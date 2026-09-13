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Eventi, Italia, Priolo Gargallo, Sicilia

Dopo il successo a Taormina, “Cronaca da Cavalleria Rusticana” questa sera a Priolo

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Dopo il grande successo ottenuto al Teatro Antico di Taormina, “Cronaca da Cavalleria Rusticana” arriva questa sera a Priolo Gargallo, nell’ambito del cartellone dell’Estate Priolese 2026.

Lo spettacolo andrà in scena oggi, domenica 13 settembre, alle ore 21, presso Largo dell’Autonomia Comunale. L’ingresso sarà gratuito.

L’opera propone una rilettura intensa e originale della tragedia di “Cavalleria Rusticana”, attraverso un viaggio tra memoria, gelosia, rimorso e destino. Al centro della narrazione, Santuzza rivive il peso delle proprie parole, mentre il Fato, presenza fisica e danzante, accompagna i protagonisti verso un epilogo inevitabile.

La regia e le coreografie sono firmate da Giuseppe Bonanno. È prevista inoltre la partecipazione straordinaria di Mino Cassano, autore dei testi drammatici e special guest dell’opera.

Un nuovo appuntamento di rilievo per il pubblico priolese, che potrà assistere gratuitamente a uno spettacolo capace di intrecciare teatro, danza e dramma in una rilettura originale di uno dei capolavori del verismo italiano

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