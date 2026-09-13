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Cultura

Mirela Cocheci: la poesia tra arte, cultura e impegno civile

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Esistono autori capaci di trasformare la parola in emozione, memoria e riflessione. Tra queste voci si distingue la poetessa romena Mirela Cocheci, scrittrice, artista plastica e animatrice culturale che, attraverso la sua opera, ha saputo costruire un percorso letterario ricco di sensibilità, spiritualità e attenzione verso l’essere umano.
La formazione accademica di Mirela Cocheci unisce il rigore degli studi economici e amministrativi a una profonda inclinazione artistica: laureata presso l’Università di Petroșani e specializzata con un master all’Università “Valahia” di Târgoviște, ha inoltre approfondito la pittura presso la Scuola Popolare d’Arte di Timișoara. Questa duplice anima, razionale e creativa, si riflette chiaramente nella sua produzione poetica, capace di coniugare intensità emotiva e raffinata ricerca espressiva.
Accanto all’attività professionale come ispettore fiscale, Mirela Cocheci ha dedicato grande energia alla vita culturale e associativa, ricoprendo ruoli di responsabilità in organizzazioni civili e ortodosse, dirigendo riviste letterarie e collaborando con importanti testate culturali romene. È fondatrice del Gruppo Letterario “Ioan Dan Bălan”, membro dell’Unione dei Giornalisti Professionisti della Romania e della prestigiosa Société des Poètes et Artistes de France.
La sua attività editoriale testimonia una costante e intensa ricerca poetica. Dai primi volumi, come Imn către soare e Ochiul vremii, fino alle opere più recenti, tra cui Flori de răsărit, Puterea gândurilor e Mandale, l’autrice propone una poesia che attraversa il tempo, la memoria, la natura e le dimensioni interiori dell’animo umano. Particolarmente significativo è anche l’album Ținutul Momârlanilor în versuri și imagini, realizzato insieme al fotoreporter Sergiu Vințan, in cui parola e immagine si fondono in un dialogo artistico di grande suggestione.
Le sue opere e i suoi testi sono stati pubblicati in numerose riviste culturali romene e internazionali, dalla Spagna alla Serbia, ottenendo l’attenzione e l’apprezzamento di importanti critici, scrittori e personalità della cultura.
Mirela Cocheci rappresenta oggi una figura autorevole della letteratura contemporanea romena: una poetessa che unisce eleganza stilistica, profondità spirituale e impegno culturale, trasformando la poesia in uno strumento di dialogo, bellezza e memoria collettiva. La sua voce continua a raggiungere lettori di diverse generazioni, confermando il valore universale della parola poetica.

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