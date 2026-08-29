Il generale che ha scelto di non restare in silenzio

Ci sono uomini che attraversano la propria epoca e uomini che, nel tempo, finiscono per lasciare una traccia riconoscibile nella storia del proprio Paese. Il generale di brigata nella riserva Bartolomeu Constantin Săvoiu appartiene certamente alla seconda categoria. La sua vicenda personale e professionale si sviluppa lungo un percorso nel quale la dimensione militare si intreccia con quella culturale, giornalistica, civile e internazionale. Una figura complessa, certamente non ordinaria, che nel corso degli anni ha scelto di intervenire nel dibattito pubblico sui grandi temi che riguardano la Romania e l’Europa. Il suo grado di generale non è soltanto un appellativo: il Decreto presidenziale romeno n. 55 del 26 gennaio 2006 documenta il conferimento a Săvoiu del grado di generale di brigata con una stella nella riserva.

Un riconoscimento istituzionale che rappresenta uno dei passaggi più importanti della sua carriera. Ma il percorso di Săvoiu non si limita all’ambito militare. Nel 2004, infatti, gli venne conferito l’Ordine al Merito Culturale, grado di Cavaliere, nella categoria dedicata alla promozione della cultura, per l’attività svolta in Francia. Un riconoscimento che testimonia come, accanto alla dimensione militare, abbia sviluppato una forte vocazione culturale e pubblicistica. Particolarmente significativo è stato anche il suo impegno nel mondo degli ufficiali della riserva. Săvoiu ha ricoperto importanti incarichi di rappresentanza nell’ambito associativo degli ufficiali della riserva romeni e ha avuto una dimensione internazionale attraverso la CIOR, la Confederazione interalleata degli ufficiali della riserva collegata all’ambito NATO. È una concezione particolare del servizio alla nazione: il congedo non viene interpretato come la fine di un percorso, ma come l’inizio di una diversa forma di partecipazione alla vita nazionale. Disciplina, esperienza, memoria, responsabilità e senso dello Stato diventano strumenti da trasferire nella società civile. Accanto alla dimensione militare si è sviluppata quella culturale e giornalistica. Săvoiu è stato associato alla pubblicazione Patria Română e ha partecipato al dibattito pubblico attraverso articoli, interventi e conferenze dedicate alla storia, alla geopolitica, alla sicurezza e al futuro della Romania.

Nei suoi interventi pubblici ricorrono temi come la patria, la famiglia, la responsabilità individuale, la memoria storica, l’educazione e il rispetto delle istituzioni. È una visione che può essere condivisa o criticata, come accade inevitabilmente quando una personalità decide di assumere posizioni nette sulle questioni sociali e geopolitiche. Ma proprio questa capacità di prendere posizione ha contribuito a costruire il personaggio pubblico di Bartolomeu Constantin Săvoiu. Il suo profilo, inoltre, non può essere letto esclusivamente in chiave romena. L’esperienza maturata anche in Francia e i rapporti con ambienti internazionali hanno contribuito a costruire una personalità abituata a muoversi tra culture e sistemi differenti. La sua riflessione sul ruolo della Romania, sulla sovranità, sull’identità nazionale e sugli equilibri internazionali rappresenta uno degli elementi distintivi della sua attività pubblica. Ma parlare di Bartolomeu Constantin Săvoiu significa inevitabilmente affrontare anche il capitolo più discusso della sua biografia: quello legato alla massoneria e alla cosiddetta P3. Diverse fonti hanno associato Săvoiu alla creazione della Nuova Loggia Propaganda Massonica 3, esperienza descritta come ispirata alla tradizione della P2 di Licio Gelli.

È proprio questo uno dei capitoli che hanno contribuito maggiormente a rendere Săvoiu una personalità osservata e discussa anche fuori dalla Romania. Il suo rapporto con Gelli è stato raccontato in diverse ricostruzioni giornalistiche e, secondo tali ricostruzioni, Săvoiu avrebbe rivendicato una forma di continuità ideale e spirituale con il progetto gelliano. Su questo punto, tuttavia, è necessario mantenere una distinzione giornalistica fondamentale: le dichiarazioni attribuite al generale e le ricostruzioni della stampa non equivalgono automaticamente a un riconoscimento istituzionale di una successione o di una continuità formale. Ciò che resta indiscutibile è che Săvoiu ha scelto di confrontarsi pubblicamente con una parte delicata e controversa della storia politica e massonica europea, assumendosi anche il peso delle polemiche che ne sono derivate. Ma il valore di una personalità pubblica non si misura soltanto dalle controversie che la circondano. Si misura anche dalla capacità di lasciare una traccia, di stimolare discussioni e di mantenere viva l’attenzione sui temi nei quali crede. Ed è proprio sotto questo profilo che la figura di Săvoiu assume una particolare rilevanza.

Il generale rappresenta, sotto molti aspetti, una figura di passaggio tra mondi diversi: quello dell’esercito e quello civile, quello della tradizione e quello della modernità, quello nazionale e quello internazionale. La sua attività nel mondo degli ufficiali della riserva, la dimensione internazionale, il giornalismo, la cultura, la geopolitica e il suo discusso ruolo nell’universo massonico compongono un profilo difficilmente riconducibile a una sola definizione. Forse è proprio questa complessità a renderlo interessante. Non è necessario condividere ogni sua posizione per riconoscere che Bartolomeu Constantin Săvoiu ha costruito nel corso dei decenni una presenza pubblica significativa, mantenendo al centro della propria attività i temi della patria, della storia, della sicurezza, della cultura e dell’identità. In un’epoca nella quale molte personalità preferiscono evitare posizioni scomode, Săvoiu ha scelto una strada diversa. Ha parlato, scritto, discusso e preso posizione. Ha portato nel dibattito pubblico il punto di vista maturato attraverso una lunga esperienza militare e internazionale, trasformando successivamente il proprio ruolo nella riserva in una forma di partecipazione alla vita culturale e civile. È questo uno dei tratti che maggiormente caratterizzano la sua figura: la convinzione che l’esperienza acquisita nel servizio alla propria nazione non debba necessariamente terminare con la fine della carriera militare.

Bartolomeu Constantin Săvoiu rimane dunque una personalità complessa, autorevole per alcuni, controversa per altri, ma certamente impossibile da ignorare quando si analizza una parte della vita pubblica romena degli ultimi decenni. La sua carriera militare, il riconoscimento ufficiale dello Stato romeno, l’attività culturale, l’esperienza internazionale, l’impegno nel mondo della riserva e il controverso capitolo della P3 costituiscono tasselli di una biografia fuori dagli schemi. La storia non è fatta soltanto da uomini unanimemente celebrati. È fatta anche da personalità capaci di suscitare confronto, dibattito e discussione. Bartolomeu Constantin Săvoiu è una di queste. Un generale che ha scelto di continuare a servire la propria idea di patria anche attraverso la cultura, l’informazione e il dibattito pubblico. E, piaccia o non piaccia, è difficile negare che il suo nome sia ormai legato a una parte significativa della storia contemporanea del dibattito pubblico romeno.

Săvoiu non ha scelto la strada del silenzio: ha scelto di parlare della Romania, della sua storia, dei suoi valori e del suo futuro. Ha scelto di esporsi. Ha scelto di difendere le proprie convinzioni. Ed è proprio questa determinazione, indipendentemente dal giudizio che ciascuno può avere sulle sue posizioni, a rappresentare uno degli elementi più caratterizzanti di una personalità che continua ancora oggi a suscitare attenzione, confronto e discussione