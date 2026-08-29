Noto, controlli della Polizia: multa da 2mila euro e centro scommesse abusivo

Notte di controlli a Ortigia nella sera del 28 agosto da parte della Polizia di Stato.

Al centro dei controlli il rispetto delle norme che regolano la vendita di alcolici ai minori, e di tutte le norme che i locali di intrattenimento e di somministrazione di cibi e bevande devono rispettare per garantire sia la sicurezza per gli avventori che la quiete per i residenti.

A Noto, nelle ultime settimane, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di PS di Noto, hanno intensificato i controlli di amministrativi volti al contrasto di fenomeni di illegalità diffusa, sia in città che nelle località balneari interessate dal turistico ed eventi.

In corso accertamenti da parte del personale della Guardia di Finanza sui lavoratori identificati durante il controllo. A seguito della predetta attività, ad un soggetto è stata contestata la sanzione amministrativa pari a 2.000 euro per violazioni relative all’organizzazione di una serata danzante.

Nel corso di un controllo degli agenti del Commissariato con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza, è stato accertato l’esercizio abusivo dell’attività di centro scommesse sportive ed il titolare, già destinatario di provvedimento di diniego della relativa licenza di polizia, è stato denunciato per la predetta violazione.

È stata anche sequestrata amministrativamente una ingente quantità di materiale fra palloncini e giochi per bambini, per l’accertamento della loro vendita abusiva. Gli oggetti sequestrati, senza certificazione per il rispetto delle norme di sicurezza, erano molto pericolosi se utilizzati dai bambini.