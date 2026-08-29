Michele Zarrillo in concerto a Lido di Noto per i festeggiamenti di San Corrado

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NOTO – Sarà Michele Zarrillo il protagonista del tradizionale concerto organizzato a Lido di Noto in occasione dei festeggiamenti in onore di San Corrado Confalonieri, Santo Patrono della città.

L’appuntamento è fissato per lunedì 31 agosto, quando il cantautore romano salirà sul palco con un repertorio che attraversa decenni di musica italiana. Nel corso della sua carriera, Zarrillo ha conquistato il pubblico con numerosi successi, molti dei quali sono ormai entrati nella memoria collettiva.

A condurre la serata sarà Salvo La Rosa, storico volto dello spettacolo siciliano, che accompagnerà il pubblico durante l’evento.

Il concerto sarà a ingresso gratuito e rappresenterà uno degli appuntamenti principali del programma dei festeggiamenti dedicati a San Corrado. L’iniziativa si svolge con il prezioso sostegno della Regione Siciliana.

Al termine dell’esibizione, il cielo e il mare di Lido di Noto saranno illuminati dal tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, momento conclusivo di una serata pensata per unire musica, tradizione e partecipazione popolare.

L’evento è atteso da cittadini e visitatori e, come accade ogni anno, si prepara a richiamare migliaia di persone nella località balneare netina per celebrare insieme il Santo Patrono della città.