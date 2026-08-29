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Eventi, Religione

“San Corrado attraverso i tuoi occhi”: a Noto il contest fotografico dedicato al Santo Patrono

La città celebrerà San Corrado Confalonieri domenica 30 agosto 2026. La Società Fedeli e Portatori invita tutti a raccontare la festa attraverso immagini, emozioni e momenti di devozione
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NOTO – Noto si prepara a celebrare il suo Santo Patrono, San Corrado Confalonieri, con i tradizionali festeggiamenti in programma domenica 30 agosto 2026, una delle ricorrenze più importanti e sentite dalla comunità netina.

In occasione dei Festeggiamenti 2026, la Società Fedeli e Portatori di San Corrado ha lanciato il contest fotografico “San Corrado attraverso i tuoi occhi”, un’iniziativa aperta a tutti e pensata per raccontare la festa attraverso gli sguardi di chi la vive in prima persona.

La processione, l’urna del Santo, la devozione dei fedeli, le celebrazioni religiose, i dettagli, gli scorci barocchi di Noto e i momenti di partecipazione popolare: ogni fotografia potrà diventare un frammento della memoria collettiva della città e contribuire a documentare una tradizione profondamente radicata nel territorio.

Le immagini selezionate potranno essere inserite nel Programma ufficiale dei Festeggiamenti, nel calendario e nei futuri materiali della Società Fedeli e Portatori. L’obiettivo è costruire, attraverso il contributo dei partecipanti, un vero archivio fotografico dedicato a San Corrado e alla sua festa.

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti. Le fotografie dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2026, con un massimo di 10 immagini per partecipante.

Le fotografie dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica:

contestsancorrado@gmail.com

Per conoscere tutte le modalità di partecipazione e i requisiti tecnici è possibile consultare il regolamento completo al seguente link:

https://we.tl/t-FbEvgpSvcCWxoWgm

L’iniziativa nasce con l’intento di raccontare la festa non soltanto attraverso le parole, ma anche attraverso le immagini, gli sguardi, le emozioni e i ricordi di chi partecipa ai momenti dedicati al Santo Patrono.

La festa di San Corrado è un patrimonio condiviso dell’intera comunità netina. «La Festa è di tutti. Raccontiamola insieme!» è l’invito rivolto dalla Società Fedeli e Portatori a cittadini, fedeli, visitatori e appassionati di fotografia.

Data della celebazione: domenica 30 agosto 2026

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