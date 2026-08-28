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Augusta, Eventi, Italia, Sicilia

Augusta, folla in delirio per Sal Da Vinci: concerto da record

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Una folla unita dalle note musicali, per una serata indimenticabile. Il 28 agosto ad Augusta una folla di fan ha accolto il cantante vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci e cantato all’unisono rendendo il concerto una grande festa collettiva.

Il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare parla dell’evento come un regalo alla comunità: “Abbiamo voluto offrire – dice il sindaco – gratuitamente alla comunità un appuntamento di qualità, permettendo a cittadini, famiglie e visitatori di partecipare e condividere la musica di un artista amatissimo, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo. La risposta del pubblico è stata straordinaria e vedere così tante persone vivere Augusta con entusiasmo è motivo di grande soddisfazione”.

Una manifestazione possibile grazie alla sinergia, ricorda il sindaco, di personale tecnico, Forze dell’Ordine, Polizia locale, operatori e associazioni, Protezione civile. Un grande successo di pubblico che testimonia come gli eventi culturali e musicali “possano contribuire a rendere la nostra città più viva, attrattiva e capace di accogliere, tanto che la città è piacevolmente invasa di turisti, che affollano ristoranti, bar e strutture ricettive. Grazie, Augusta, per l’entusiasmo, il calore e l’immagine bellissima che ancora una volta hai saputo offrire“.

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