Augusta, folla in delirio per Sal Da Vinci: concerto da record

Una folla unita dalle note musicali, per una serata indimenticabile. Il 28 agosto ad Augusta una folla di fan ha accolto il cantante vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci e cantato all’unisono rendendo il concerto una grande festa collettiva.

Il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare parla dell’evento come un regalo alla comunità: “Abbiamo voluto offrire – dice il sindaco – gratuitamente alla comunità un appuntamento di qualità, permettendo a cittadini, famiglie e visitatori di partecipare e condividere la musica di un artista amatissimo, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo. La risposta del pubblico è stata straordinaria e vedere così tante persone vivere Augusta con entusiasmo è motivo di grande soddisfazione”.

Una manifestazione possibile grazie alla sinergia, ricorda il sindaco, di personale tecnico, Forze dell’Ordine, Polizia locale, operatori e associazioni, Protezione civile. Un grande successo di pubblico che testimonia come gli eventi culturali e musicali “possano contribuire a rendere la nostra città più viva, attrattiva e capace di accogliere, tanto che la città è piacevolmente invasa di turisti, che affollano ristoranti, bar e strutture ricettive. Grazie, Augusta, per l’entusiasmo, il calore e l’immagine bellissima che ancora una volta hai saputo offrire“.