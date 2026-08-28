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Sortino, il 10 settembre la “A sciuta” per la 491ª festa di Santa Sofia

Appuntamento giovedì 10 settembre 2026 alle ore 11:30 per uno dei momenti più attesi delle celebrazioni
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SORTINO – È tutto pronto per la 491ª festa di Santa Sofia, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti dalla comunità sortinese.

Tra i momenti più attesi delle celebrazioni figura la tradizionale “A sciuta”, in programma giovedì 10 settembre 2026 alle ore 11:30.

La ricorrenza rappresenta un importante momento di fede, devozione e partecipazione per i cittadini di Sortino e per i numerosi fedeli che ogni anno prendono parte ai festeggiamenti dedicati alla santa patrona.

La tradizione si rinnova con la presenza delle autorità religiose e civili, delle associazioni e dei tanti devoti, pronti a condividere un momento particolarmente significativo della festa.

L’appuntamento con la “A sciuta” darà ufficialmente vita a una giornata di celebrazioni, caratterizzata dalla preghiera, dalla partecipazione popolare e dal forte legame della comunità con le proprie tradizioni.

Appuntamento: giovedì 10 settembre 2026, ore 11:30
Evento: “A sciuta”
Ricorrenza: 491ª festa di Santa Sofia
Luogo: Sortino

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