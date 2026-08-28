Grave incidente sulla SP 18 tra Vittoria e Santa Croce Camerina: due feriti

Foto : Franco Assenza

VITTORIA – Pauroso incidente stradale questa mattina sulla SP 18, al chilometro 7,300, lungo la tratta che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, in prossimità dell’incrocio con la SP 20.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate all’ospedale di Vittoria per gli accertamenti e le cure necessarie.

A seguito dell’incidente, l’arteria provinciale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale del 118 e gli operatori di Sicurezza Ambiente, incaricati del ripristino in sicurezza del manto stradale.

Gli interventi sono stati eseguiti a cura del Libero Consorzio, ente concessionario della strada..