È morto Harald V, re di Norvegia: aveva 89 anni. Sul trono sale Haakon

Trentacinque anni di trono, muore a 89 anni il re più vecchio d’Europa, Harald V di Norvegia.

Ad annunciare la scomparsa una nota del Palazzo Reale presso l’Ospedale Universitario di Oslo, il Rikshospitalet, venerdì 28 agosto alle ore 6:35.

Salito al trono il 17 gennaio 1991 è stato il primo monarca a essere nato in Norvegia e il sesto re di Norvegia a portare questo nome e il primo dopo 855 anni.

La vita tra esilio, sport e matrimonio ostacolato

Il re nasce a Skaugum il 21 febbraio 1937 ed è l’unico figlio maschio di Olav V e della principessa Marta di Svezia. La sua infanzia la vive in esilio tra Svezia e Stati Uniti dopo che il suo Paese era stato occupato dai tedeschi.

Ritorna poi in Norvegia nel 1945 dove studia all’Università di Oslo, all’Accademia militare di Norvegia e al Balliol College dell’Università di Oxford. Lo sport è la sua passione tanto da rappresentare il suo Paese nelle competizioni di vela alle Olimpiadi di Tokyo, a Città del Messico e Monaco di Baviera e più tardi rappresentò la Federazione Internazionale di Vela.

Nel 1968 il matrimonio ostacolato con la borghese Sonja Haraldsen, motivo: ceto sociale. Lei era figlia di un guantaio ma l’erede minacciando di rinunciare a tutti i suoi diritti alla fine riesce a sposare la donna con la quale ha avuto due figli. Al momento sono due sono gli eredi al trono: la principessa Ingrid Alexandra, futura regina di Norvegia, e il principe Sverre Magnus.