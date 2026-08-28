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Mondo, USA

11 settembre, Trump atteso al Pentagono e non a Ground Zero

Secondo il New York Post, il presidente americano dovrebbe commemorare il 25° anniversario degli attentati in Virginia
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non dovrebbe partecipare alla cerimonia commemorativa dell’11 settembre 2026 a Ground Zero, a Manhattan, in occasione del 25° anniversario degli attentati terroristici contro le Torri Gemelle.

A riferirlo è il New York Post, secondo cui Trump avrebbe in programma di commemorare l’anniversario al Pentagono, in Virginia, colpito nel 2001 da uno degli aerei dirottati.

Stando a una fonte informata citata dal quotidiano, al momento non sarebbe prevista la presenza del presidente americano alla cerimonia che si svolge ogni anno a Manhattan, nel luogo in cui sorgeva il complesso del World Trade Center.

La commemorazione di Ground Zero si terrà comunque come da tradizione, con la lettura dei nomi delle vittime e i momenti di silenzio dedicati alle persone che persero la vita negli attacchi dell’11 settembre 2001.

La notizia sulla partecipazione di Trump resta, al momento, legata alle indiscrezioni riportate dalla stampa e dovrà essere eventualmente confermata ufficialmente dalla Casa Bianca.

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