11 settembre, Trump atteso al Pentagono e non a Ground Zero

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non dovrebbe partecipare alla cerimonia commemorativa dell’11 settembre 2026 a Ground Zero, a Manhattan, in occasione del 25° anniversario degli attentati terroristici contro le Torri Gemelle.
A riferirlo è il New York Post, secondo cui Trump avrebbe in programma di commemorare l’anniversario al Pentagono, in Virginia, colpito nel 2001 da uno degli aerei dirottati.
Stando a una fonte informata citata dal quotidiano, al momento non sarebbe prevista la presenza del presidente americano alla cerimonia che si svolge ogni anno a Manhattan, nel luogo in cui sorgeva il complesso del World Trade Center.
La commemorazione di Ground Zero si terrà comunque come da tradizione, con la lettura dei nomi delle vittime e i momenti di silenzio dedicati alle persone che persero la vita negli attacchi dell’11 settembre 2001.
La notizia sulla partecipazione di Trump resta, al momento, legata alle indiscrezioni riportate dalla stampa e dovrà essere eventualmente confermata ufficialmente dalla Casa Bianca.