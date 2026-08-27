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Mondo

Nepal, due italiani tra i 27 turisti salvati dopo l’alluvione

Sono Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo
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Due cittadini italiani sono tra i 27 turisti tratti in salvo dalle squadre di soccorso dopo la violenta alluvione che ha colpito l’area al confine tra Nepal e Tibet.

Secondo quanto riferito dalle autorità nepalesi, i due connazionali sono in buone condizioni e stanno ricevendo assistenza attraverso la rete diplomatica italiana.

I due turisti, insieme alla loro guida, erano rimasti bloccati a monte di una frana che aveva interrotto una strada e isolato l’area. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni difficili, a causa del fango, delle frane e dei collegamenti interrotti.

Per raggiungere le persone rimaste isolate sono stati mobilitati elicotteri militari e civili, oltre alle squadre impegnate nelle operazioni via terra.

L’emergenza resta complessa e i soccorritori continuano a lavorare per verificare la situazione degli altri dispersi e garantire assistenza alle persone coinvolte.

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