Tragedia in Pakistan, incendio in ospedale: morti 14 neonati

Tragedia avvenuta in Pakistan oggi nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad, dove 14 neonati sono morti a causa di un incendio.

Secondo i funzionari del Pims, durante l’incendio il reparto ospitava 15 neonati, di cui solo uno è stato tratto in salvo, come riporta l’emittente locale Geo News.

Le cause, secondo i soccorritori, dell’incendio sarebbero dovute all’esplosione di un compressore di un condizionatore d’aria dentro il reparto. Le persone messe in salvo sarebbero almeno 19 : 10 donne, 7 bambini e 2 uomini secondo quanto riportato dalla Bbc.

I soccorsi arrivati con sei veicoli dei vigili del fuoco e quattro ambulanze, come dichiara il giornale pachistano Dawn dopo essere intervenuti hanno affermato che l’incendio nell’ospedale di Islamabad è sotto controllo e i feriti sono stati trasferiti in terapia intensiva. Le autorità pachistane hanno istituito una commissione d’inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti e le cause dell’incendio.

Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un’indagine immediata.