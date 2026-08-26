Pd Solarino, nuova segreteria

Il Circolo del Partito Democratico di Solarino completa la propria organizzazione con la nomina della nuova segreteria, chiamata ad affiancare il segretario Angelo Siringo e a rilanciare l’attività politica e organizzativa del partito sul territorio.

La nuova squadra è composta da Marianna Bazzano, nominata vicesegretaria, Loredana Salvaggio, alla quale sono state affidate le deleghe ai Servizi sociali e alla Comunicazione, Maria Di Mauro, responsabile della Cultura, Nello Aparo, che seguirà Ufficio tecnico e Bilancio, e Calogero Inglima, incaricato dei rapporti con i consiglieri comunali.

La nomina arriva dopo l’elezione all’unanimità di Angelo Siringo alla guida del circolo. Il nuovo segretario ha spiegato che la scelta di attribuire deleghe specifiche nasce dalla volontà di costruire una struttura politica capace di ascoltare i cittadini e trasformare le esigenze della comunità in proposte concrete.

«Vogliamo costruire un partito che non si limiti a discutere di politica, ma che sappia ascoltare, approfondire i problemi e trasformare le esigenze dei cittadini in proposte concrete», ha dichiarato Siringo. «Abbiamo davanti una fase di grande impegno e vogliamo affrontarla con una squadra unita, competente e disponibile al confronto».

Tra i temi prioritari indicati dal Pd di Solarino figurano i servizi sociali, la cultura, la gestione e lo sviluppo del territorio, il bilancio, la comunicazione e il rapporto con l’amministrazione comunale e i rappresentanti istituzionali.

Il circolo intende inoltre promuovere una nuova stagione di confronto con cittadini, associazioni, realtà sociali, culturali e produttive del territorio. L’obiettivo è favorire momenti di ascolto e discussione sui principali problemi della città e sulle prospettive di sviluppo della comunità.

«Il nostro obiettivo è essere presenti sul territorio, ascoltare le persone e contribuire alla costruzione della Solarino del futuro», ha concluso Siringo. «La nuova segreteria sarà uno strumento al servizio di questo percorso».

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