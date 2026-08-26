Materano, UGL: «Più sicurezza, sanità e lavoro»

«La presenza sul territorio non va in vacanza». È il messaggio lanciato da Pino Giordano, segretario provinciale dell’UGL Matera, intervenuto insieme alla responsabile zonale UGL di Policoro, Maristella Pace, all’iniziativa “La Destra non si ferma d’estate”, promossa da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale a Policoro e Pisticci.

L’incontro, al quale Giordano ha partecipato su invito del segretario provinciale di Fratelli d’Italia Matera, Leonardo Giordano, è stato dedicato al confronto con cittadini, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni sui principali problemi del territorio.

«Abbiamo partecipato con piacere – ha dichiarato Pino Giordano – portando i saluti del segretario generale dell’UGL, Paolo Capone. Incontrare cittadini, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni significa mantenere vivo il rapporto con il territorio, dal quale devono partire le scelte politiche e amministrative».

Secondo il segretario provinciale dell’UGL, il confronto diretto con la comunità è essenziale per comprendere le emergenze e individuare soluzioni concrete. Tra le priorità indicate figurano sicurezza, sanità, lavoro e sviluppo.

Sicurezza e crescita

Sul tema della sicurezza, Giordano ha espresso apprezzamento per l’azione del Governo Meloni, sottolineando il rapporto tra legalità, tutela dei cittadini e sviluppo economico.

«La sicurezza è una precondizione per la crescita – ha affermato –. Un territorio sicuro è più attrattivo per le imprese, più vivibile per le famiglie e più capace di generare occupazione».

Per il rappresentante sindacale, le politiche di sicurezza devono essere considerate parte integrante di una strategia più ampia, in grado di rafforzare la presenza dello Stato e creare condizioni favorevoli per gli investimenti e la crescita occupazionale.

La sanità nel Materano

Particolare attenzione è stata dedicata alle difficoltà della sanità lucana, con riferimento soprattutto al Materano e al Metapontino.

Giordano ha riconosciuto il lavoro svolto dall’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, evidenziando però la complessità della situazione e le criticità accumulate negli anni.

«Non si possono risanare in pochi mesi anni di criticità e di scelte sbagliate che hanno lasciato conseguenze profonde», ha dichiarato. A suo giudizio, Latronico starebbe intervenendo sull’organizzazione e sulla programmazione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi.

Per l’UGL, tuttavia, non esistono scorciatoie. «Occorre continuare a investire nelle strutture, nel personale e nelle professionalità – ha aggiunto Giordano – mettendo al centro il diritto alla salute dei cittadini e la dignità degli operatori».

Il sindacato chiede una rete sanitaria più efficace per Matera, Policoro e l’intero Metapontino, così da garantire prestazioni e servizi adeguati senza costringere i cittadini a spostarsi in altre aree della regione o fuori territorio.

«La sanità deve tornare a essere un pilastro dello sviluppo territoriale», ha sottolineato il segretario provinciale dell’UGL.

Lavoro e sviluppo

Nel corso dell’incontro si è parlato anche delle prospettive economiche e occupazionali del Materano. Secondo Giordano, la sfida principale consiste nel trasformare le potenzialità del territorio in nuove opportunità di lavoro.

Tra gli strumenti indicati figurano infrastrutture moderne, servizi efficienti, politiche industriali, sostegno alle imprese, formazione, turismo, agricoltura e una maggiore capacità di attrarre investimenti.

«Non possiamo accettare che i nostri giovani continuino a essere costretti a cercare altrove le opportunità che il territorio dovrebbe essere in grado di offrire», ha affermato Giordano. «Il diritto a restare deve diventare una concreta possibilità, non uno slogan».

Il ruolo dell’UGL

Giordano ha infine ribadito l’autonomia dell’UGL rispetto alla politica di partito, sottolineando al tempo stesso la necessità per il sindacato di partecipare al confronto sulle scelte che riguardano lavoratori, famiglie e imprese.

«L’UGL non fa politica di partito: fa sindacato. Ma il sindacato non può essere indifferente alle decisioni che incidono sulla vita delle persone e sul futuro delle imprese», ha dichiarato.

Il segretario ha quindi ringraziato gli esponenti politici e sindacali presenti o coinvolti nell’iniziativa, tra cui Leonardo Giordano, Aldo Mattia, Gianni Rosa, Salvatore Caiata, Piergiorgio Quarto, Alessandro Galella, Pasquale Di Lorenzo e Pino Callà, oltre a Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale.

«La politica che torna tra la gente è una politica che ascolta; il sindacato che resta tra la gente è un sindacato che conosce i problemi reali», ha concluso.

Per Pino Giordano e Maristella Pace, il Materano ha bisogno di una nuova stagione fondata su più sicurezza, più lavoro, servizi efficienti, sanità accessibile e sviluppo. «Su queste priorità l’UGL continuerà a fare la propria parte, con autonomia, responsabilità e spirito costruttivo, perché il futuro di questa terra non si aspetta: si costruisce».

Tag: Matera, Materano, UGL Matera, Pino Giordano, Maristella Pace, Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, Policoro, Pisticci, sicurezza, sanità lucana, lavoro, sviluppo, Metapontino

Parole chiave: Materano-UGL-Matera-Pino-Giordano-Maristella-Pace-Fratelli-dItalia-Gioventù-Nazionale-Policoro-Pisticci-sicurezza-sanità-lucana-lavoro-sviluppo-Metapontino-Cosimo-Latronico-infrastrutture-occupazione-giovani-politiche-industriali-turismo-agricoltura-servizi-territorio-editoriale