La Giostra conquista il Lowlands: la Sicilia che suona e sperimenta in Europa (Video)

La Compagnia La Giostra ha portato per la prima volta la musica e le tradizioni siciliane sul palco del Lowlands, uno dei più importanti festival europei dedicati alla musica e alla cultura contemporanea.

L’edizione 2026 della manifestazione si è svolta dal 21 al 23 agosto a Biddinghuizen, nei Paesi Bassi, richiamando circa 65 mila spettatori. Il programma ha spaziato dalla musica al teatro, dalle arti visive alla letteratura, fino alle performance e alle altre forme di espressione culturale.

In questo contesto internazionale, la partecipazione della Compagnia La Giostra ha rappresentato una vetrina significativa per la Sicilia e per il suo patrimonio musicale. La formazione ha proposto una rilettura contemporanea delle tradizioni dell’Isola, attraverso contaminazioni, sperimentazione ed elettronica.

Non una Sicilia da cartolina, ma una realtà culturale viva, capace di guardare alle proprie radici e, allo stesso tempo, di proiettarsi verso il futuro. Le sonorità antiche, i ritmi e le suggestioni della tradizione siciliana sono stati reinterpretati attraverso un linguaggio musicale moderno e originale.

Il punto di forza della proposta è stato il dialogo tra memoria e innovazione. La musica tradizionale si è intrecciata con generi differenti, sonorità contemporanee ed elementi elettronici, creando un impasto energico e fortemente identitario.

Davanti al pubblico internazionale del Lowlands, questa formula ha ottenuto una risposta positiva. La forza del ritmo, l’energia della performance e la fisicità dello spettacolo hanno permesso alla musica della compagnia di superare le barriere linguistiche e geografiche.

La partecipazione al festival olandese rappresenta quindi un passaggio importante nel percorso della Compagnia La Giostra, che continua a portare la cultura siciliana oltre i confini italiani. L’esperienza dimostra come una tradizione possa essere custodita senza rimanere immobile: può essere reinterpretata, contaminata e proposta a nuovi pubblici senza perdere la propria identità.

A Biddinghuizen, la Sicilia è arrivata attraverso voci, strumenti, ritmi e suoni antichi, trasformati in un linguaggio capace di dialogare con l’Europa e con il mondo.