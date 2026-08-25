Priolo, da domani in distribuzione i voucher per le spese didattiche 2026

Seguici e aiutaci a crescere

PRIOLO GARGALLO – Saranno disponibili a partire da domani, mercoledì 26 agosto, i voucher destinati alle spese didattiche 2026. Le famiglie ammesse al beneficio potranno ritirarli presso l’Ufficio Politiche sociali del Comune di Priolo Gargallo.

A comunicare l’avvio della distribuzione sono il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo.

La consegna seguirà un calendario stabilito in base alla lettera iniziale del cognome: mercoledì 26 agosto, dalle 9 alle 12, saranno distribuiti i voucher alle famiglie dalla lettera A alla F; giovedì 27 agosto toccherà ai cognomi dalla G alla N, mentre venerdì 28 agosto saranno interessati quelli dalla P alla Z.

Sul sito istituzionale del Comune sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi al beneficio economico, che consente l’acquisto di materiale didattico per gli studenti delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado e dell’Università.

La misura è stata promossa dall’Amministrazione comunale, su proposta dell’assessore Alessandro Biamonte, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e contribuire, allo stesso tempo, alla crescita del commercio locale