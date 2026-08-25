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Cronaca, Italia, Melilli, Sicilia

Melilli, maltratta e minaccia i genitori per due anni: arrestato 32enne

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Seguici e aiutaci a crescereMelilli maltratta genitori

Due anni di violenza portati avanti da un 32enne; accade a Melli e le vittime dell’abuso sono i genitori.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Melilli per reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.
Insieme a loro è intervenuta anche la Polizia Locale del Comune di Melilli, a seguito di richiesta al 112.

Secondo gli approfondimenti i Carabinieri hanno appurato che l’uomo, da circa due anni, sottoponeva i genitori conviventi a continue maltrattamenti psicologici, sfociati spesso in gravi minacce.

La presenza dei Carabinieri non gli ha impedito di mantenere un atteggiamento violento e minatorio, così arrestato in flagranza di reato e stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

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